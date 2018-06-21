Oppo A73s слили в сеть

Иногда хакерам даже не нужно думать или взламывать сайты для получения секретной информации. Например, в Oppo сами выставили свой новый смартфон на официальном сайте, а пользователям осталось лишь скопировать информацию и разослать по всему интернету. Новинка называется Oppo A73s, это достаточно интересный девайс среднего класса с производительным процессором на восемь ядер и 4 гигабайта оперативной памяти. Не могу сказать, что это прямо разрыв рынка и теперь пользователи будут покупать только этот девайс, но у Oppo получилось привлечь внимание покупателей. И, конечно, никто не знает точно была ли эта акция неожиданного слива данных незапланированной. Сейчас в сети все говорят о новом смартфоне, а компания для этого не потратила ни рубля на рекламу. Будем ждать официального анонса.