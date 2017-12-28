Oppo A75 с отличным дисплеем

За последние несколько месяцев мы написали сотни новостей о мобильных телефонах и в большинстве случаев все эти новости были про новые смартфоны с дисплеем FullHD+. Собственно, пока что ситуация не меняется совершенно - мобильный телефон Oppo A75 вышел на рынок с новым дисплеем, у которого соотношение сторон составляет 18:9, это достаточно крутой дисплей с широким набором преимуществ. Разрешение дисплея составляет 2160 на 1080 точек, матрица построена по технологии IPS с широкими углами обзора и отличной яркостью. Об остальных характеристиках продукта мы поговорим немного позже в полноценном обзоре, а пока что вы можете спокойно посмотреть на то, как гаджет выглядит и порадоваться цене в 365 долларов - этого продукту достаточно, дабы покорить рынок среднего класса. Ждем ценник для России.