Oppo A78 4G оценен в 235 долларов

Компания Oppo пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью A78 4G, которая представляет собой 4G-версию выпущенного еще в начале этого года A78 5G. Новинку оснастили 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 680 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Adreno 610, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц, тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт. Цена смартфона составляет 235 долларов.