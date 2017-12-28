Oppo A83 с новым дисплеем

В последнее время компании стали показывать все больше смартфонов с упором на отсутствие рамок - новинка Oppo A83 так же порадует вас вытянутым дисплеем и компактными размерами. Диагональ дисплея составляет 5,7 дюймов, но благодаря минимальным рамкам справа и слева от экрана, размеры продукта порадуют даже самого заядлого геймера или гика. Стоимость смартфона пока что не названа, тем более нет цены для России, но если вы следите за новостями этого мира, то понимаете, что смартфоны Oppo всегда стоят достаточно дешево и конкуренты с той же начинкой и набором возможностей проигрывают почти по всем параметрам. Плюс, компания давно показала себя с лучшей стороны и теперь вот нет необходимости покупать смартфоны из Китая, можно и в России официально приобрести Oppo A83 и пользоваться всеми услугами.