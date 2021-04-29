Oppo Band Vitality Edition выйдет 6 мая

Новая версия фитнес-браслета Oppo Band Vitality Edition должна выйти 6 мая 2021 года. Новый смарт-браслет от китайского технологического гиганта будет представлен в двух вариантах яркого цветового оформления, а именно в оранжевом и синем.

Band Vitality Edition поддерживает мониторинг кислорода в крови в реальном времени, а также сервисы онлайн-платежей, такие как WeChat и Alipay. Умные носимые устройства также поддерживают мониторинг сердечного ритма в реальном времени и даже позволяют пользователям управлять музыкой на своих смартфонах.

Oppo Band Vitality Edition оснащен AMOLED панелью и защитным ремешком водонепроницаемость до 50 метров. К сожалению, более подробной информации о предстоящем выпуске Vitality Edition, пока что нет.