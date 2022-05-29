Oppo F17 и Oppo A73 получают стабильное обновление ColorOS 12

Официальное обновление ColorOS 12 для Oppo F17 и Oppo A73 началось. В Индии и Вьетнаме в настоящее время развертывается последнее обновление Android 12. Как и ожидается, развертывание пройдет поэтапно. Однако, по словам компании, пользователи должны подать заявку, если они хотят получить обновление ColorOS 12 на начальном этапе развертывания. Новое обновление вносит множество изменений и получает как функции Android 12, так и ColorOS 12. Обновление добавляет различные новые функции, а также множество улучшений в функциях безопасности и конфиденциальности.

Производитель смартфонов упомянул некоторые моменты, на которые пользователи должны обратить внимание перед обновлением телефонов, включая подготовку резервной копии перед обновлением, чтобы избежать потери данных, вызванной любыми непредвиденными обстоятельствами.