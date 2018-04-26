Oppo F7 с 25 Мп фронтальной камерой выходит в России

Компания Oppo дала старт российским продажам смартфона Oppo F7, который получил 25 Мп камеру для селфи. Фронтальная камера поддерживает функцию Beauty 2.0 на базе искусственного интеллекта для улучшения портретов и распознавание лица для разблокировки. Рекомендованная розничная цена Oppo F7 составляет 22 990 рублей.

Напомним, что новинка получила безрамочный дизайн с вырезом на передней панели, 6,23-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2280:1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9, восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной расширяемой памяти, 16 Мп основную камеру, сканер отпечатков пальцев на задней панели и аккумулятор на 3400 мАч. Толщина корпуса составляет 7,8 мм, а в качестве операционной системы здесь используется Android 8.1 Oreo с оболочкой ColorOS 5.0.