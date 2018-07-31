Oppo F9 готовят к анонсу

Пока что про смартфон Oppo F9 информации достаточно мало, но уже есть данные, что устройство порадует нас крутой фронтальной камерой. Это круто, так как в последнее время производители мобильных телефонов напрочь забыли про то, что покупателя нужно как-то удивлять и радовать. Конечно, фронтальная камера это не самое крутое, что может быть, но нам же еще не анонсировали гаджет. Вполне возможно, что на самом деле там очень много интересных фишек. Мы уверены, что у смартфона будет вырез в экране, это понятно даже по скриншоту с приглашения на презентацию, плюс это будет фаблет компании, то есть можно ожидать самых диких инженерных решений. Будем ждать, пока устройство официально представят и будем надеяться, что продукт сможет конкурировать с потенциальными конкурентами на рынке. Это очень важный момент.