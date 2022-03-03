Oppo Find N получает награду GLOMO Awards в номинации «Инновационное устройство» на MWC

После MWC были объявлены лауреаты премии GLOMO (Global Mobile) Awards. В мобильной индустрии существует шесть категорий наград: Mobile Tech отмечает решения, которые продвигают и революционизируют индустрию мобильной связи. Industry X награждает компании, внедряющие инновации, чтобы соединить мобильную жизнь людей с другими аспектами жизни.

Категория Tech4Good присуждается компаниям и организациям, которые пытаются решать мировые проблемы, такие как изменение климата, инклюзивность и гуманитарные кризисы. Премия правительства за лидерство является единственной в этой категории, и ее лауреатом является Испания. Категория «Выдающиеся достижения» присуждается тем, кто внес наибольший вклад в мобильную индустрию. Награда «Инновационные революционные устройства» присуждается Oppo Find N за интеграцию петли и дисплея. Другими устройствами, рассматриваемыми для этой награды, были Apple AirTag, FairPhone 4, Google Tensor Chip и серия Samsung Galaxy Z. В категории «Устройство» награда «Лучший смартфон» присуждается Apple iPhone 13 за «выдающуюся производительность, инновации и лидерство, определенные в результате оценки смартфонов на рынке» до 2021 года.

Другие смартфоны, рассматриваемые для этой награды, включают Google Pixel 6 Pro, Apple iPhone 13 Pro Max и три телефона Samsung, включая Galaxy S21 Ultra, Z Flip3 и Z Fold3.