Oppo Find N5 получит толщину корпуса в 4 мм

Судя по всему, компания Oppo готовится к релизу своего нового складного смартфона Find N5, который по толщине едва превышает размер USB Type-C (в разложенном состоянии, естественно). Кроме того, согласно опубликованным Oppo фотографиям, новый флагман, вероятно, будет представлен на рынке США под брендом OnePlus Open 2, а также получит выдающуюся на фоне складных конкурентов водонепроницаемость. Собственно, компания Oppo уже неделю активно подогревает интерес к Find N5 на китайской платформе Weibo — менеджер по серии Find поделился снимками, демонстрирующими размеры устройства и отметил, что дальнейшее уменьшение толщины ограничено исключительно размером зарядного порта смартфона. Ранее на видео Чжоу сравнивал Find N5 с различными повседневными предметами — толщина смартфона оказалась сопоставима с двумя монетами номиналом в один юань, стопкой из четырёх удостоверений личности или 39 липкими листками для заметок.

Компания утверждает, что Find N5 станет самым тонким складным смартфоном на рынке — на данный момент это звание удерживает Honor Magic V3 с толщиной 4,35 мм в развёрнутом виде. Вероятно, Find N5 будет близок к отметке 4 мм, что объясняет его компактность в сложенном состоянии по сравнению с iPhone 16 Pro Max, имеющим толщину 8,25 мм. Кроме того, вероятно, Find N5 получил рейтинг IPX9, что указывает на защиту от струй воды под высоким давлением и при высокой температуре, хотя защита от пыли отсутствует. Интересно будет глянуть на его цену.
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