Oppo Find N5 тоньше самого тонкого iPad

Кроме того, по словам инсайдеров, компания будет строить свою маркетинговую кампанию вокруг того, что нет необходимости покупать iPad, если можно приобрести складной Find N5, который совмещает функции смартфона и планшета в одном устройстве. На живых фотографиях устройство действительно впечатляет своей минимальной толщиной. Также можно заметить небольшие детали вроде порта USB Type-C, переключатель уведомлений и кнопку питания с интегрированным сканером отпечатков пальцев. Ожидается, что Oppo представит Find N5 с модифицированным процессором Snapdragon 8 Elite, который будет оснащён всего семью ядрами центрального процессора. Это позволит снизить температуру корпуса при сохранении приличной производительности новинки.