Oppo Find N5 тоньше самого тонкого iPad

Компания Oppo активно готовится к запуску нового складного смартфона Find N5 с ультратонким корпусом, и сегодня флагманский смартфон производитель сравнил с новейшим планшетом iPad Pro, который на данный момент является самым тонким в арсенале компании Apple. Президент по международному маркетингу компании поделился в социальных сетях снимком, заявив в социальных сетях, что компания приложила максимум усилий, чтобы обеспечить оптимальный опыт как в сложенном состоянии смартфона, так и в разложенном виде. С другой стороны, сравнение смартфона Oppo с планшетом от Apple не вызывает удивления — китайская компания часто проводит аналогии с брендом из Купертино, делая акцент на своих инновациях.

Кроме того, по словам инсайдеров, компания будет строить свою маркетинговую кампанию вокруг того, что нет необходимости покупать iPad, если можно приобрести складной Find N5, который совмещает функции смартфона и планшета в одном устройстве. На живых фотографиях устройство действительно впечатляет своей минимальной толщиной. Также можно заметить небольшие детали вроде порта USB Type-C, переключатель уведомлений и кнопку питания с интегрированным сканером отпечатков пальцев. Ожидается, что Oppo представит Find N5 с модифицированным процессором Snapdragon 8 Elite, который будет оснащён всего семью ядрами центрального процессора. Это позволит снизить температуру корпуса при сохранении приличной производительности новинки.