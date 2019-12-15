Oppo Find X 2 выйдет в начале 2020 года с Snapdragon 865

OPPO официально подтвердила, что Find X2 будет запущен в первом квартале 2020 года и будет работать на недавно анонсированном Snapdragon 865 SoC, и использовать новый датчик камеры Sony. Камера OPPO Find X2 будет иметь высокое разрешение, высокую чувствительность, высокую скорость фокусировки и широкий динамический диапазон по сравнению со своим предшественником.

Кроме того, новый датчик будет использовать каждый пиксель в качестве обнаружения фазы. Это означает, что он может обнаружить фазу в обоих направлениях X и Y, чтобы обеспечить очень быструю автофокусировку. Компания также заявляет, что дисплей OPPO Find X2 будет иметь более высокое разрешение, частоту обновления, точность цветопередачи и динамический диапазон. Также Find X2 может быть оснащен 65 Вт быстрой зарядкой и батареей большой емкости. Вероятно, устройство может появиться на выставке MWC 2020.