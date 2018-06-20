Oppo Find X Lamborghini Edition оценен в $1700

Компания Oppo объявила цену своего флагманского смартфона Find X, а также представила его премиальную версию Oppo Find X Lamborghini Edition. Итак, стандартная модель будет стоить в Европе 1000 евро, а вот за специальную версию придется выложить 1700 евро. Ее главным отличием является первая среди серийных смартфонов поддержка технологии быстрой зарядки Super VOOC. По словам производителя, примененное здесь 50-ваттное зарядное устройство заряжает смартфон до 100 % всего за 35 минут! Продажи Oppo Find X Lamborghini Edition стартуют в августе.

Напомним, что главной особенностью Oppo Find X стал выдвигающийся верхний модуль с камерами. Речь идет о фронтальной камере на 25 Мп и основной камере с датчиками на 16 и 20 Мп. Смартфон также оснастили 6,4-дюймовым OLED дисплеем с разрешением Full HD+, занимающим 92,25% площади фронтальной поверхности, топовой платформой Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, аккумулятором на 3730 мАч с быстрой зарядкой VOOC, а также операционной системой Android 8.1 с оболочкой Color OS. Сканера отпечатков пальцев здесь нет, но есть система распознавания лица.