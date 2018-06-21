Oppo Find X Lamborghini выглядит круто

Пока другие производители думаю как бы сэкономить на комплектующих и привлечь внимание низкой стоимостью, компания Oppo выпускает смартфон Oppo Find X Lamborghini. Из названия вы уже поняли, что дизайн здесь совершенно необычный — на тыльной стороне имеется имитация карбона и логотип автомобильного гиганта, что лишь прибавляет устройству крутости. Что самое удивительное — логотип Lamborghini на тыльной панели смотрится вполне уместно и стильно, а не как у некоторых компаний получается. Помимо стильного корпуса смартфон так же может похвастаться очень быстрой фирменной зарядкой Super VOOC. Она, если верить производителю, заряжает смартфон намного быстрее любого конкурента по рынку. Нам бы очень хотелось эту зарядку протестировать, но есть ощущение, что этих смартфонов будет очень мало.