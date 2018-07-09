Oppo Find X получит сверхтонкие рамки

Компания Oppo выпустит в этом году безрамочный смартфон. Известны и параметры камер, которые обладают впечатляющим разрешением. Селфи-камера имеет оптику на 25 МП. Модули тыльной камеры обладают четкостью 16 МП и 20 МП.Электронная схема построена на базе 8-ядерного мобильного процессора. Эксперты уверены, что речь идет о мощном чипе Qualcomm Snapdragon 845. Набор памяти состоит из 8 ГБ ОЗУ и флэша, который вмещает 128 ГБ. Новая модель имеет размеры 156,7 x 74,3 x 9,4 мм. Батарея девайса получила емкость 3645 мАч.О стоимости смартфона пока неизвестно.