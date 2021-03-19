Oppo Find X3 Neo и Find X3 Lite выпустили в Европе

Компания Oppo выпустила в европейскую продажу смартфоны Find X3 Neo и Lite, которые были представлены неделю назад. Итак, Oppo Find X3 Neo продается в чёрной и серебристой расцветках с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти по цене в 800 евро, а Find X3 Lite предлагается в чёрном, голубом и серебристом цветовых вариантах с 8/128 ГБ памяти за 450 евро.

Find X3 Lite также оснащается 8-ядерной платформой Qualcomm Snapdragon 765G, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик), 2 Мп (макро) и 2 Мп (монохромный датчик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, 6,4-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, батареей ёмкостью 4300 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 65 Вт, модулями Bluetooth 5.1, NFC, 3,5-мм разъёмом для наушников, а также предустановленной ОС Android 11 с прошивкой ColorOS 11.1.