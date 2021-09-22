Oppo Find X3 Pro Photographer Edition появился в продаже

Компания Oppo дала старт китайским продажам смартфона Oppo Find X3 Pro Photographer Edition, который оценен в 1000 долларов за вариант с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. Напомним, что представленная несколько дней назад новинка выполнена в стиле фотоаппарата Kodak 35. От обычного Oppo Find X3 Pro она отличается задней панелью из серебристого стекла и кожи, расширенным комплектом поставки, массой 196 граммов и толщиной 9,1 мм.

Основная камера характеризуется главным модулем на основе сенсора Sony IMX766 разрешением 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольным модулем на 50 Мп, перископным модулем на 13 Мп с 2-кратным оптическим зумом и 3-Мп камерой-микроскопом с апертурой F/3,0 и 60-кратным зумом.