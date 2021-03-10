Oppo Find X3 Pro показали на видео

Компания Oppo опубликовала видео, демонстрирующее смартфон Find X3 Pro. Ролик акцентирует внимание на задней панели из цельного листа стекла, который проходит обработку на протяжении 40 часов. Также было объявлено, что рингтоны для смартфона создал голливудский композитор Ханс Циммер, а в презентации новинки будет участвовать другой обладатель премии Оскар – Эдди Редмэйн. Напомним, что мероприятие состоится 11 марта.

По предварительным данным, Oppo Find X3 Pro получит меняющую расцветку заднюю панель, 6,7-дюймовый OLED-дисплей с кадровой частотой от 10 до 120 Гц и поддержкой 10-битной глубины цвета, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 888 с тактовой частотой до 2,84 ГГц, модемом Snapdragon X60 5G и графикой Adreno 660, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти.

Комментарии и отзывы Oppo Find X3 Pro
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