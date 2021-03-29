Oppo Find X3 Pro получил версию с кожаным задником

Компания Oppo выпустила смартфон Find X3 Pro в новой расцветке Cosmic Mocha, которая отличается задней панелью из искусственной кожи. Ранее аппарат продавался в черной, синей и белой расцветках. При этом Cosmic Mocha доступен только в версии с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти по цене 915 долларов.

Что до самого смартфона, он оснащается тыльной камерой с главным модулем на основе датчика Sony IMX766 разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), сверхширокоугольным модулем на 50 Мп, перископным модулем на 13 Мп с 2-кратным оптическим зумом и 3-Мп камерой-микроскопом с апертурой F/3,0 и 60-кратным зумом, 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1440:3216 пикселей частотой обновления от 5 до 120 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, подэкранным дактилоскопом, топовым процессором Snapdragon 888, батареей ёмкостью 4500 мАч с проводной зарядкой на 65 Вт и беспроводной на30 Вт, защитой от воды (степень IP68), стереодинамиками и модемом 5G.
Комментарии и отзывы Oppo Find X3 Pro
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