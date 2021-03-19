Oppo Find X3 Pro выпустили в Европе

Сегодня компания Oppo дала старт не только китайским продажам смартфонов Find X3 и Find X3 Pro, но и европейским. В немецком Amazon новинка доступна в черной или голубой расцветках с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти по цене в 1150 евро. Ранее стало известно, что за 15 секунд с начала продаж в Китае было продано Oppo Find X3 и Find X3 Pro на 15 миллионов долларов.

Напомним, что аппарат оснащается задней панелью из цельного куска стекла, тыльной камерой с главным модулем на основе датчика Sony IMX766 разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), сверхширокоугольным модулем на 50 Мп, перископным модулем на 13 Мп с 2-кратным оптическим зумом и 3-Мп камерой-микроскопом с апертурой F/3,0 и 60-кратным зумом, 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1440:3216 пикселей частотой обновления от 5 до 120 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, подэкранным дактилоскопом, топовым процессором Snapdragon 888, батареей ёмкостью 4500 мАч с проводной зарядкой на 65 Вт и беспроводной на30 Вт, защитой от воды (степень IP68), стереодинамиками и модемом 5G.
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