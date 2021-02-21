Oppo Find X3 засветился в базе TENAA

Китайский регулятор TENAA опубликовал фотографии смартфона Oppo Find X3 Pro, который еще не был представлен официально. Возможно, все дело в плохом фотографе, но аппарат на снимках выглядит довольно странно. Особенно, если сравнить его с ранее опубликованными фотографиями. Хуже всего выглядит блок основной камеры, который будто неряшливо выдернут из iPhone 12 Pro Max.

Согласно ранее утекшим данным, смартфон получит меняющую расцветку заднюю панель, 6,7-дюймовый OLED-дисплей с кадровой частотой от 10 до 120 Гц и поддержкой 10-битной глубины цвета, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 888 с тактовой частотой до 2,84 ГГц, модемом Snapdragon X60 5G и графикой Adreno 660, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти.