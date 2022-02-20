Oppo Find X5 Lite показали на рендерах

В сети появились качественные изображения смартфона Oppo Find X5 Lite, официальный дебют которого состоится уже 24 февраля. Представленный на рендерах аппарат как две капли похож на выпущенный пару дней назад OnePlus Nord 2 CE. Предполагается, что и характеристики он унаследует у данной модели.

Это значит, что Oppo Find X5 Lite оснастят мощным процессором MediaTek Dimensity 900 с модемом для сотовых сетей пятого поколения, 6,53-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тройной основной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки на 65 Вт, 3,5-мм разъемом для наушников, двумя слотами для карт SIM, подэкранным сканером отпечатков пальцев, слотом для карт памяти microSD, поддержкой NFC, габаритами 160,6:73,2:7,8 мм и массой 173 г.