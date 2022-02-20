Oppo Find X5 Lite показали на рендерах

Это значит, что Oppo Find X5 Lite оснастят мощным процессором MediaTek Dimensity 900 с модемом для сотовых сетей пятого поколения, 6,53-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тройной основной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки на 65 Вт, 3,5-мм разъемом для наушников, двумя слотами для карт SIM, подэкранным сканером отпечатков пальцев, слотом для карт памяти microSD, поддержкой NFC, габаритами 160,6:73,2:7,8 мм и массой 173 г.