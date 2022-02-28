Oppo Find X5 Pro получит версию в синей кожаной панелью в Китае

НЕдавно был анонсирован Oppo Find X5 Pro в двух цветах — Glaze Black и Ceramic White. А сегодня, компания представила в Китае третью версию с кожаной задней панелью, окрашенной в синий цвет. Модель из синей кожи толще (8,8 мм), но легче (195 граммов), чем обычные версии, и имеет те же характеристики, это означает, что вы получаете SoC Snapdragon 8 Gen 1, на базе Android 12. ColorOS 12.1 и три варианта памяти — 8 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/512 ГБ. Oppo Find X5 Pro построен на базе 6,7-дюймового экрана QHD+ LTPO 2.0 AMOLED с частотой 120 Гц, сканером отпечатков пальцев снизу для биометрической аутентификации и отверстием в верхнем левом углу для 32-мегапиксельной селфи-камеры.

Oppo в своем интернет-магазине не раскрыла цену на версию с синей кожей. Надеемся, что новый смартфон не будет стоить дороже, чем обычные модели.