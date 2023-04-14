Oppo Find X6 занял третье место в рейтинге DxOMark

Лаборатория DxOMark протестировала основную камеру смартфона Oppo Find X6, который оценен в Китае в 655 долларов. Новинка набрала впечатляющие 150 баллов, расположившись на третьем месте в итоговом рейтинге. Смартфон опередил даже такие признанные камерофоны, как Huawei Mate 50 Pro и Pixel 7 Pro. Такой результат удивляет еще и потому, что в Oppo Find X6 используется другой основной и сверхширокоугольный модули в сравнении с Oppo Find X6 Pro, который является лидером рейтинга. Речь идет о тройной камере с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX890), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (3-кратный оптический зум).

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