Oppo Find X7 Ultra получил поддержку 5G Advanced

Сегодня китайская компания (оператор мобильной связи) China Mobile объявила коммерческий запуск сотовой сети поколения 5G Advanced, которая также известна как 5.5G или 5GA. Первым смартфоном, который будет поддерживать новое поколение сотовой связи, стал Oppo Find X7 Ultra — его уже рекламируют с надписью 5GA. Стоит отметить, что в рамках социальной сети Weibo есть сообщения, которые указывают на то, что обычный Oppo Find X7 также должен получить обновление до версии сотовой связи 5.5G. Это интересно, поскольку смартфоны на самом деле используют разные процессоры — Snapdragon 8 Gen 3 в Ultra-версии и Dimensity 9300 для обычной модели. Соответственно, можно предположить, что на текущий момент нет каких-то очень серьёзных ограничений в данном направлении.

На текущий момент, по словам инсайдеров, можно ожидать, что число совместимых устройств в ближайшее время вырастет до более чем 20 — буквально в течение года. Более того, оператор China Mobile планирует запустить новую сеть, чтобы охватить более 300 городов к концу этого года. А учитывая население этих городов, в ближайшее время количество пользователей данной технологии вырастет до сотни миллионов. Из интересного — сеть 5G Advanced обещает быть в 300% быстрее, достигая скорости до 10 Гбит/сек при передаче данных. China Mobile уже создала демонстрационные зоны по всей стране, так что владельцы Find X7 могут попробовать новую технологию и оценить столь высокую скорость передачи информации.