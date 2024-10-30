Oppo Find X8 Ultra получит дюймовый сенсор камеры

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о характеристиках основной камеры в топовом смартфоне Oppo Find X8 Ultra. Утверждается, что в её состав войдут модули разрешением 50 Мп (дюймовый датчик изображения), 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (3-кратный оптический зум) и 50 Мп (6-кратное оптическое приближение). Ранее инсайдеры утверждали, что Oppo откажется от использования дюймового сенсора в главном модуле камеры.

Напомним, что недавно был представлен Oppo Find X8 Pro, который получил 6,8-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K, кадровой частотой LTPO 120 Гц, яркостью до 4500 нит и частотой ШИМ-регулирования яркости 2160 Гц, флагманский чипсет MediaTek Dimensity 9400, камеру Hasselblad с модулями на 50 Мп (Sony LYT808), 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (перископический объектив с 6-кратным оптическим приближением) и 50 Мп (телеобъектив), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, АКБ ёмкостью 5910 мАч, а также поддержку 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок.
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