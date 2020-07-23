Oppo Flash Charge зарядит ваш смартфон за 20 минут

Производители мобильных устройств и аксессуаров ведут активные разработки по улучшению работоспособности аккумуляторов смартфонов и зарядных устройств. В целом можно сказать, что смартфоны стали заряжаться намного быстрее. Компания Oppo анонсировала многообещающие решение для быстрой зарядки, которое может зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч за 20 минут или около 41% за 5 минут. Мощная зарядка Oppo Flash Charge имеет мощность 125 Вт.

Когда технология выйдет на рынок неизвестно. Ранее была анонсирована 120 Вт зарядное устройство, которая появится в этом году.
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