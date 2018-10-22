Oppo K1 переименовали в Oppo R15x

Новинка Oppo K1 две недели назад засветился с каплевидным вырезом на фронтальной стороне со встроенной в него камерой. Изначально телефон появлялся в базе теста Geekbench под другим именем, но сегодня на официальном сайте был добавлен под названием Oppo R15x. Это подтверждает, что слухи оказались правдивыми.

Оба телефона оснащены одинаковыми характеристиками: встроенным в экран сканером отпечатков пальцев и камерой для селфи. Пока что компания не спешит раскрывать все спецификации, но основные функции уже известны вместе со стоимостью.

Oppo R15x получил 6,4-дюймовым дисплеем AMOLED с оптическим датчиком Synaptics. Фронтальная камера встроена в выемку, а динамик находится в рамке.

Модуль камеры имеет разрешение 25 Мп с более 800 сценами и искусственный интеллект, на К1 первичная камера имела 16 Мп. Смартфон также оснащен оболочкой Color OS 5.2 работающей на базе Android Oreo. Емкость аккумулятора не указана.

Oppo R15x будет поставляться с 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти. Новинка получит два цвета градиента - туманность и лед. Стоимость смартфона составит около 360 долларов или 310 евро.

Официальные продажи нового флагмана стартуют 1 ноября, однако уже можно сделать предварительный заказ.