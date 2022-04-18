Oppo K10 5G и K10 Pro 5G официально представлены до релиза

Месяц назад Oppo выпустила Oppo K10, телефон 4G на базе Snapdragon 680. Теперь компания готовится выпустить две версии 5G — K10 5G и K10 Pro 5G. Официальный сайт в Китае уже демонстрирует дизайн и некоторые ключевые характеристики этих смартфонов, релиз которого состоится 24 апреля.

Oppo K10 5G имеет тот же общий дизайн, что и модель 4G, хотя выступ камеры выглядит более заметным. Телефон будет работать на процессоре MediaTek 8000 Max. Приставка «Max» предполагает, что это кастомная версия чипа 8000. Пока неизвестно точных настроек данного процессора, но Dimensity 1200-Max добавил некоторые дополнительные функции искусственного интеллекта. Вероятно это 4x Cortex-A78 с тактовой частотой 2,75 ГГц + 4x A55 с тактовой частотой 2,0 ГГц и графический процессор Mali-G610 MC6.

Графический процессор поддерживает высокую частоту обновления, что очень полезно, поскольку K10 5G будет иметь дисплей с частотой 120 Гц. У телефона есть игровые наклонности, поэтому он оснащен линейным вибромотором по оси X для тактильной обратной связи. Oppo обратилась к экспертам Razer, чтобы настроить обратную связь и сделать экранные элементы управления более удобными.

Oppo K10 5G будет доступен в цветовых решениях Ice Blue и Dark Night.

Redmi K10 Pro 5G будет работать на чипсете Snapdragon 888. Не совсем последний от Qualcomm, но все же один из самых мощных чипов, что делает его чем-то вроде флагмана.

Аппаратное обеспечение премиум-класса будет поддерживаться батареей емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой SuperVOOC мощностью 80 Вт, комбо, которое впервые было использовано в Find X5 Pro, также появится в нескольких других смартфонах Oppo.

Основная камера будет оснащена 50-мегапиксельным датчиком Sony IMX766 (1/1,56 дюйма) в комплекте с OIS. К нему присоединятся сверхширокоугольная камера на 8 Мп и макрокамера на 2 Мп. На передней панели будет расположена 16-мегапиксельная селфи-камера.

Датчик IMX766 использовался в моделях Reno7, однако ни один из них не достиг уровня Snapdragon 888. Oppo K10 Pro 5G будет иметь 6,62-дюймовый AMOLED-дисплей (FHD+). Как и его младший брат, он должен иметь 8/12 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти.
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