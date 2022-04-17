Oppo K10 5G первым получит SoC Dimensity 8000

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфоне Oppo K10 5G, который еще не был представлен официально. Сообщается о новой однокристальной системе MediaTek Dimensity 8000, 6,59-дюймовом IPS-дисплее с разрешением Full HD+ и высокой кадровой частотой, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, селфи-камере разрешением 16 Мп, тройной тыльной камере с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, батарее ёмкостью 4900 мАч, размерах 164,3:75,8:8,7 мм и массе 205 граммов. Ориентировочная цена и дата презентации устройства пока не раскрываются.

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