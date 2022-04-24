Oppo K10 на Dimensity 8000 Max оценен в $315

Компания Oppo представила смартфон K10, который стал первой моделью на рынке с однокристальной системой MediaTek Dimensity 8100 Max. Новинка также характеризуется 6,59-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2412:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, боковым дактилоскопическим сенсором, 3,5-мм гнездом для наушников, стереодинамиками, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, корпусом толщиной 8,7 мм, массой 205 граммов, черной и синей расцветками. Вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти будет стоить 315 долларов, с 8/256 ГБ – 345 долларов, а с 12/256 ГБ – 390 долларов.

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