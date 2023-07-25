Oppo K11 с флагманской камерой оценен в $250

Компания Oppo пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Oppo K11, которая получила продвинутые фотовозможности. Новинку оснастили тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890, который можно встретить во флагманских смартфонах, и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой на 16 Мп, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 782G, 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2412:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, яркостью 1100 кд/кв.м. и частотой ШИМ 2160 Гц, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, мощным вибромотором, подэкранный дактилоскопом, стереодинамиками, ИК-излучателем и модулем NFC. Смартфон оценен в 250, 280 и 350 долларов за версии с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.