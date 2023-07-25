Oppo K11 с флагманской камерой оценен в $250

Компания Oppo пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Oppo K11, которая получила продвинутые фотовозможности. Новинку оснастили тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890, который можно встретить во флагманских смартфонах, и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой на 16 Мп, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 782G, 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2412:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, яркостью 1100 кд/кв.м. и частотой ШИМ 2160 Гц, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, мощным вибромотором, подэкранный дактилоскопом, стереодинамиками, ИК-излучателем и модулем NFC. Смартфон оценен в 250, 280 и 350 долларов за версии с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Vivo S17 засветился в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаржились сведения о смартфоне Vivo S17 Pro, который еще …
Представлен смартфон Vivo S17e…
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью S17e, которая оценена в 300, 330 и 360 долларов за…
Функция StandBy по ошибке работает и на старых iPhone…
Два дня назад компания Apple выпустила операционную систему iOS 17 для всех совместимых моделей iPhone и …
Nothing Phone (2) испытали на прочность …
Популярный видеоблогер JerryRigEverything опубликовали новое видео, главным героем которого стал смартфо…
Защищенный смартфон Blackview N6000 оценен в 150 долларов …
Компания Blackview пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Blackview N6000, которая выделяетс…
Представлен смартфон Infinix Hot 30 5G…
Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью Hot 30 5G, которая оценена на дебютном индийско…
Samsung Galaxy Z Flip5 показали на фото …
Известный инсайдер Revegnus поделился фотографией складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip5, официальный…
Представлен смартфон Infinix Note 30 …
Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью Infinix Note 30, которая оценена в 230 долларо…
Обзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублейОбзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублей
Обзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамкамиОбзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамками
Обзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкойОбзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкой
Обзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмойОбзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмой
Зачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причиныЗачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причины
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor