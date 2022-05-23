Oppo K7x получает официальное обновление Android 12

Компания Oppo выпустила обновление Android 12 для своего смартфона Oppo K7x в Китае. Oppo K7x был выпущен почти 2 года назад, в ноябре 2020 года. Он поставлялся с ColorOS 7.2 на базе Android 10 из коробки. Новость поступила с официального форума Oppo в Китае, где компания объявила, что пользователи Oppo K7x смогут обновить свой смартфон до последней официальной версии операционной системы ColorOS 12 x Android 12. В объявлении Oppo отметила, что официальное обновление ColorOS 12 на базе Android 12 не удалит пользовательские данные, но компания настоятельно рекомендует пользователям сделать резервную копию данных.