Oppo K9 Pro 5G получил 120-Гц AMOLED-экран

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Oppo K9 Pro, которая оценена в 310 долларов за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Новинку оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 1200, 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновлением 120 Гц, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 60 Вт, модулями Wi-Fi 6 и NFC, стереодинамиками, предустановленной ОС Android 11 с оболочкой ColorOS 11.3, толщиной 8,5 мм и массой 180 г.

Комментарии и отзывы Oppo K9 Pro 5G
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