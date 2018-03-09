Oppo R15 показали на фото

В интернете появилась информация о новом мобильном телефоне под названием Oppo R15, который должен в ближайшее время быть анонсирован. Пока что в сети можно найти лишь фотографию тыльной стороны гаджета, больше ничего, но есть масса слухов и слитой информации. Если верить этим данным, устройство получит диагональ 6,3 дюйма, при этом будет достаточно компактным для того, чтобы вы могли пользоваться им каждый день и получать удовольствие от просмотра фильмов или сериалов. Когда у нас появится более детальная информация относительно этого продукта, мы обязательно расскажем вам все самое интересное. На данный же момент это лишь слухи и догадки, а говорить о чем-то без достоверных подтверждений желания нет. Давайте просто подождем релиза или хотя бы официального анонса, а там уже можно будет говорить.