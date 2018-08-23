Oppo R17 получил фронталку на 25 Мп и быструю зарядку VOOC Flash

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Oppo R17, одной из особенностей которого стала 25 Мп фронтальная камера на основе датчика Sony IMX576. Новинку также оснастили 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей, занимающим 91,5% площади передней панели и защищенным стеклом Corning Gorilla Glass 6, чипсетом Snapdragon 670, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, двойной основной камерой на 16 и 5 Мп с диафрагмой F/1,8, сканером отпечатков пальцев, встроенным под дисплей, аккумулятором на 3500 мАч с поддержкой быстрой зарядки VOOC Flash мощностью 20 Вт, а также предустановленной операционной системой Android 8.1 Oreo с оболочкой ColorOS 5.2. Смартфон уже доступен для предварительного заказа по цене 510 долларов.