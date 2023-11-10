Oppo Reno 11 показали на рендерах

Сетевые инсайдеры опубликовали первые изображения смартфонов Oppo Reno 11 и Reno 11 Pro, официальный релиз которых запланирован на 23 ноября. На двух рендерах можно заметить прямоугольный модуль основной камеры, который похож на «перископный телевик». По данным авторитетного инсайдера Digital Chat Station, перед нами 32-Мп портретный модуль на базе датчика изображения Sony IMX709 с 2-кратным зумом. Также утверждается, что Reno 11 построен на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 8200, а Reno 11 Pro – на все еще очень производительном процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Обе модели оснастят дисплеями-водопадами с разрешением 1.5K.

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