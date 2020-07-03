Oppo Reno 4 Pro выйдет в Индии

Появилась достаточно интересная информация о смартфоне Oppo Reno 4 Pro, который, если верить инсайдерам, будет вскоре представлен на территории Индии. Главная особенность данного смартфона заключается в высокой частоте обновления дисплея, которая позволит пользователю меньше нагружать глаза при длительном использовании гаджета и при этом в тех же играх получать намного больше удовольствия. Конечно, мы понимаем, что у такого смартфона будут и другие особенности, которые тоже крайне важны и производителю крайне необходимо ими заниматься, ведь на одном дисплее сейчас хорошие продажи не сделаешь. Ожидаем полноценного анонса и тогда можно будет говорить о преимуществах и недостатках данного смартфона более детально.