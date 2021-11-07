Oppo Reno 6 Lite получит 33-Вт зарядку

Сетевые источники раскрыли подробности о смартфоне Oppo Reno 6 Lite, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит неназванную восьмиядерную платформу производства Qualcomm, AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и подэкранным дактилоскопическим сенсором, аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт, 128 ГБ флеш-памяти и 6 ГБ оперативной памяти, которая расширяется до 11 ГБ благодаря созданию виртуального раздела, врезанную в экран селфи-камеру, а также тройную тыльную камеру с модулями разрешением 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп.

Комментарии и отзывы Oppo Reno 6 Lite
Vivo X70 Pro+ уже рекламируют в Китае…
Vivo X70 Pro+ уже рекламируют в КитаеВ одном из китайских магазинов появились баннеры со смартфоном Vivo X70 Pro+, который еще не был представ…
Смартфон Nokia G50 окажется недешевым …
Смартфон Nokia G50 окажется недешевым Сетевые источники поделились подробностями о ценах на смартфон Nokia G50, который будет представлен компа…
Xiaomi 12 получит три камеры по 50 МП…
Xiaomi 12 получит три камеры по 50 МПВ последнее время мы всё чаще слышим информацию о серии смартфонов Xiaomi 12 и недавно один из источников…
Xiaomi вскоре выпустит два смартфона на Snapdragon 870…
Xiaomi вскоре выпустит два смартфона на Snapdragon 870Недавние отчеты показали, что Xiaomi скоро выпустит в Китае два телефона на базе процессора Snapdragon 87…
Распаковку Redmi Note 11 Pro показали на видео…
Распаковку Redmi Note 11 Pro показали на видеоВ сети появилось видео с распаковкой смартфона Redmi Note 11 Pro, который еще не был представлен официаль…
Samsung подала патент на складной телефон с двусторонним дат…
Samsung подала патент на складной телефон с двусторонним датОдной из наиболее незначительных проблем со складными телефонами является биометрическая разблокировка, п…
Телефон против блогера: кто получит миллион рублей?…
Телефон против блогера: кто получит миллион рублей?В честь недавнего выхода на российский рынок смартфона POVA 2 компания TECNO начинает «Бесконечный стрим»…
Honor Magic 3 показали на фото и рендерах…
Honor Magic 3 показали на фото и рендерахСетевые источники опубликовали живое фото флагманского смартфона Honor Magic 3, презентация которого запл…
Обзор realme GT 5G 8/128GB. Новый «Топ за свои деньги»Обзор realme GT 5G 8/128GB. Новый «Топ за свои деньги»
Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)
Обзор Itel A25. Выбор смартфона до 5000 рублей?Обзор Itel A25. Выбор смартфона до 5000 рублей?
Обзор OPPO Reno 5 4G 8/128GB. Среднебюджетник с NFC и быстрой зарядкой на 50 ВтОбзор OPPO Reno 5 4G 8/128GB. Среднебюджетник с NFC и быстрой зарядкой на 50 Вт
Лучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy A31 64GBЛучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy A31 64GB
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor