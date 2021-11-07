Oppo Reno 6 Lite получит 33-Вт зарядку Сетевые источники раскрыли подробности о смартфоне Oppo Reno 6 Lite, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит неназванную восьмиядерную платформу производства Qualcomm, AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и подэкранным дактилоскопическим сенсором, аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт, 128 ГБ флеш-памяти и 6 ГБ оперативной памяти, которая расширяется до 11 ГБ благодаря созданию виртуального раздела, врезанную в экран селфи-камеру, а также тройную тыльную камеру с модулями разрешением 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Сетевые источники раскрыли подробности о смартфоне Oppo Reno 6 Lite, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит неназванную восьмиядерную платформу производства Qualcomm, AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и подэкранным дактилоскопическим сенсором, аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт, 128 ГБ флеш-памяти и 6 ГБ оперативной памяти, которая расширяется до 11 ГБ благодаря созданию виртуального раздела, врезанную в экран селфи-камеру, а также тройную тыльную камеру с модулями разрешением 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 19:30 . Продукт - Oppo Reno 6 Lite Комментарии и отзывы Oppo Reno 6 Lite

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