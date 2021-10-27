Oppo Reno 7, Reno 7 Pro цена и основные характеристики

Запуск серии Oppo Reno 7 кажется неизбежным, поскольку цена, дизайн и характеристики смартфонов, ожидаемых в этой серии, стали известны в Интернете. Сайт сертификации 3C в Китае намекает на емкость зарядки, а в отчете представлены характеристики процессора, оперативной памяти и хранилища будущих смартфонов.

Список 3C для Oppo Reno 7 Pro был обнаружен MySmartPrice. Сертификация не разглашает много информации о смартфоне. В нем упоминается обозначение модели - PFDM00 - будущего смартфона Oppo и что он будет иметь поддержку быстрой зарядки SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт. Говорят, что в телефоне установлена ​​батарея емкостью 4500 мАч. В отчете также говорится, что Oppo Reno 7 Pro может работать на процессоре MediaTek Dimensity 1200, в паре с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Предполагается, что смартфон будет выпущен через несколько месяцев. Известно, что вариант Oppo Reno 7 объемом 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ будет продаваться по цене примерно 2999 юаней, в то время как вариант 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ может быть оценен в 3299 юаней.