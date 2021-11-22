Oppo Reno 7 SE получит 90-Гц AMOLED-экран

Сетевые инсайдеры раздобыли характеристики смартфона Oppo Reno 7 SE, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 900 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графикой ARM Mali-G68 MC4 и модемом 5G, 6,43-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц, 95% охватом цветовой палитры DCI-P3 и контрастностью 1 200 000:1, селфи-камеру с 16-Мп сенсором IMX471, подэкранный дактилоскоп, тройную основную камеру с главным модулем на 48 Мп (датчик Sony IMX581), 2 Мп и 2 Мп, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, батарею на 4390 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 33 Вт, размеры 160,2:73,2:7,42 мм и массу 171 г. Ориентировочная цена смартфона составляет 420 долларов.