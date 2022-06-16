Oppo Reno 7A получил 90-Гц экран Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Reno 7A, которая оценена в Японии в 334 доллара. Новинка характеризуется полноценной защитой от воды в соответствии со степенью IP68, восьмиядерной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695, 6,4-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной флеш-памяти, тройной тыльной камерой с главным модулем разрешением 48 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, размерами 159,7:73,4:76 мм и массой 175 граммов. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 20:23 . Продукт - Oppo Reno 7A

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