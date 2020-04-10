Oppo Reno Ace 2 протестировали на стойкость батареи

Новый смартфон Oppo Reno Ace 2 дебютирует уже совсем скоро, а именно в понедельник, 13 апреля. Уже есть довольно хорошее представление о том, чего ожидать. Проведенный тест долговечности 4000 мАч аккумулятора проводился в два этапа: испытание на выносливость в играх и воспроизведения видео.

В смартфоне была установлена 50% яркость по умолчанию и он показал внушительных 7 часов и 47 минут игры, прежде чем сдаться. Тест на воспроизведение видео длился 12 часов и 19 минут. Ожидается, что Reno Ace 2 будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 65 Вт и беспроводную зарядку 40 Вт через специальное зарядное устройство AirVOOC Ожидается, что за базовую версию 8/128 ГБ придется выложить примерно $ 620.