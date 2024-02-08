Oppo Reno11 F 5G оценен в 305 долларов

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Oppo Reno11 F 5G, которая оценена на дебютном рынке (Тайланд) в эквивалент 305 долларов. Новинку оснастили корпусом толщиной всего 7,54 мм, 6,7-дюймовым дисплеем OLED с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и стеклом Panda glass, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7050 с тактовой частотой до 2.6 ГГц, тройной основной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, модемом для сотовых сетей пятого поколения, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, модулями GPS и NFC, а также зеленой, голубой и фиолетовой расцветками.

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