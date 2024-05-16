Oppo Reno12 показали в разных расцветках

Авторитетный информатор Эван Бласс опубликовал новые изображения смартфонов Oppo Reno12 и Reno12 Pro во всех цветовых вариантах. Итак, базовая модель выйдет в светло-розовой, серебристой и чёрной расцветках, а старшая – в серебристо-фиолетовом, бронзовом и чёрном цветах.

По предварительным данным, Reno12 получит 4-нм платформу MediaTek Dimensity 8200 с тактовой частотой до 3,1 ГГц и графическим адаптером Mali-G610 MP6, до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ флеш-памяти, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телевик с 2-кратным оптическим приближением), аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Reno12 Pro будет отличаться как минимум процессором Dimensity 9200+. Официальный релиз смартфонов ожидается 23 мая.