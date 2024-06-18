Oppo Reno12 представили на глобальном рынке

Компания Oppo, как и обещали инсайдеры, немного переработала серию смартфонов Reno12 и теперь выводит сразу два смартфона на европейский рынок. Они оснащены новым энергоэффективным процессором, новыми функциями ИИ и уникальной функцией связи для экстренных ситуаций. И, что самое важное, эти модели отличаются от Reno12 и 12 Pro для рынка Китая. Первое отличие заключается в процессоре Dimensity 7300-Energy, который был оптимизирован компанией MediaTek специально для Oppo. Также новые смартфоны компании оснащены 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ (у стандартной модели) или 512 ГБ (у Pro-версии) встроенной памяти UFS 3.1. Кроме того, при желании пользователь может расширить виртуальную память до 12 ГБ и использовать карту памяти microSD до 1 ТБ.

Кроме того, оба смартфона оснащены 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+ с соотношением сторон 20:9. Экран данных гаджетов поддерживает технологии HDR10/HDR10+ и имеет максимальную яркость 1200 нит. А модель Pro защищена стеклом Gorilla Glass Victus 2, в то время как стандартная модель использует новое стекло Gorilla Glass 7i. Естественно, смартфон Oppo Reno12 Pro может похвастаться более продвинутыми камерами — он получил 50-мегапиксельную основную камеру на базе датчика Sony LYT600 с объективом 26 мм, f/1.8 и оптической стабилизацией изображения.Также смартфон получил 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с сенсором IMX355. У базовой версии камеры немного попроще.
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