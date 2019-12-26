Oppo Reno3 Pro получил 90-герцовый экран и 12 ГБ ОЗУ

2019-12-26, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Oppo Reno3 Pro; [115]
Компания Oppo представила смартфон Reno3 Pro 5G, который может похвастаться поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Новинка характеризуется восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 765G, 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, квадрокамерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, портом USB Type-C и 3,5- мм разъемом для наушников, аккумулятором на 4025 мАч и поддержкой быстрой зарядки VOOC 4.0. Габариты устройства равны 160,3:74,3:7,96 мм, а масса – 181 г. OPPO Reno3 5G появится в продаже по цене 490 и 530 долларов в зависимости от версии.


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