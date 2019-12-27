Oppo Reno3 Pro с процессором Snapdragon 765G за 570$

На презентации компания Oppo представила Reno3 и еще Oppo Reno3 Pro. Pro версия отличается от младшей версии дизайном и внутренней начинкой.

Oppo Reno3 Pro поддерживает сети пятого поколения 5G, смартфон оснастили процессором Qualcomm Snapdragon 765G. Внутри разметили также аккумулятор ёмкостью на 4025 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт VOOC Flash Charge 4.0.

Смартфон также получил 6.5 дюймовый AMOLED дисплей с частотой обновления изображения 90 Гц и поддержкой разрешения 2400х1080 пикселей.

На лицевой стороне разместили 32 Мп фронтальную камеру с круглым вырезом в левом верхнем углу.

Основная камера получила четыре модуля. Главный модуль 48 Мп датчикм Sony IMX586 с оптической и электронной стабилизацией (f/1.7), 13 МП телефото-объектив с 5-кратным гибридный зумом (f/2.4), 8 МП широкоугольная камера с углом охвата 116 градусов (f/2.2) и 2-мегапиксельный объектив для монохромных снимков (f/2.4).

Смартфон будет поставляться сразу на операционной системе Android 10 с фирменной оболочкой ColorOS 7. На выбор есть черная, белая, градиентная синяя и фиолетовая расцветки.