Oppo Reno3 смартфон с процессором MediaTek Dimensity 1000L

Компания Oppo представила последнюю флагманскую линейку 2019 года Reno3 с поддержкой 5G.

Oppo Reno3 это первый в мире смартфон с новым процессором MediaTek Dimensity 1000L. Этот процессор объединяет четыре ядра ARM Cortex-A77 с тактовой частотой 2,6 ГГц и четыре ядра ARM Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц с графическим чипом Mali-G77 MC9.

Смартфон оснастили 6.4 дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 2400х1080 пикселей и каплевидным вырезом для 32 Мп фронтальной камеры.

Смартфон получил аккумулятор ёмкостью на 4025 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт.

Основная камера получила четыре модуля. Главный сенсор на 64 Мп, его дополняет 8 Мп широкоугольный сенсор с углом обзора 116 градусов, 2 МП макрообъектив и 2 МП датчик глубины (f/2.4).

Сканер отпечатков пальцев разместили подэкраном, также смартфоне есть Bluetooth 5, NFC, порт USB Type-C, 3,5-миллиметровый разъем для наушников и ОС Android 10 с оболочкой ColorOS 7.

На выбор есть всего две модификации: 8/128 ГБ памяти за 485 долларов и 12/128 ГБ за 528 долларов.

Oppo Reno3 есть в чёрном, белом, голубом и бирюзовом корпусах.