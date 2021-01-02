Oppo Reno5 4G получил 44-Мп фронтальную камеру

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Reno5 4G, которая отличается от Reno5, Reno5 Pro и Reno5 Pro+ отсутствием поддержки сетей 5G. Новинка отличается от стандартной модели платформой Snapdragon 720G, поддержкой быстрой зарядки мощностью 50 Вт и фронтальной камерой разрешением 44 Мп. Остальные характеристики остались без изменений. Цена новинки составляет 380 долларов.

Напомним, что Oppo Reno5 оснастили 6,43-дюймовым OLED-экраном с разрешением FullHD + и частотой обновления 90 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 765G, поддержкой 5G, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 4200 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 65 Вт и предустановленной ОС Android 11 с фирменной надстройкой ColorOS 11.